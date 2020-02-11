Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек

Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек

11.02.2020, 5:30, Новости дня

Более 100 человек пострадали в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке, сообщил Пентагон.

У 109 американских военных «диагностированы легкие черепно-мозговые травмы». 76 военных уже «вернулись к службе», передает ТАСС.

Военное ведомство сообщило, что 27 пострадавших доставили в Германию, 21 из них позднее отправили в США, один вернулся к службе в Ираке.

Напомним, в начале января Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака. О травмах американских военнослужащих в Пентагоне узнали только 16 января. Сообщалось, что пострадали 64 человека.



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