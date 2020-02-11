СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Сан-Диего

Первый случай коронавируса подтвержден в Сан-Диего, штат Калифорния, у человека, который находился на борту первого эвакуационного рейса из китайского Уханя. Об этом сообщила местная телекомпания 10News с ссылкой на представителя местной власти, знакомого с ситуацией.
Китай сообщил о 108 новых случаях смерти от коронавируса, что является самым высоким ежедневным приростом. 103 случая были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 67 в столице провинции Ухань, где, как считается, возникла эпидемия.
Общее количество жертв на материковом Китае в настоящее время достигло 1 016.
Власти Китая заявили, что 10 февраля было зарегистрировано еще 2 478 новых случаев, в результате чего общее количество заболевших составило 42 638.
В понедельник президент Китая Си Цзиньпин впервые появился на публике с начала эпидемии, когда проводил встречу с медицинскими работниками в Пекине.
Таиланд запретил пассажирам с круизного корабля MS Westerdam высаживаться в порту. Такое распоряжение издал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул. Ранее пассажирам запретили высаживаться Япония и Филиппины на фоне опасений вокруг коронавируса, несмотря на отсутствие подтверждения существования инфекции на борту.
Еще один круизный лайнер, Diamond Princess, с 3 700 пассажирами и членами экипажа на борту, находится в карантине в японском порту Иокогама. На судне зарегистрировано 135 случаев коронавируса.
За пределами материкового Китая в 24 странах зарегистрировано 319 случаев заражения, в том числе один смертельный случай.
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Русская служба «Голоса Америки»
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