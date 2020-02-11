Мнение: Страны ОПЕК не смогли уговорить Россию сократить добычу

Мнение: Страны ОПЕК не смогли уговорить Россию сократить добычу

11.02.2020, 5:15, Разное

Это странно — нефть упала с 6 янв. на $15 за барр (без малого на четверть) — и все из-за снижения китайского спроса, из-за коронавируса. Но наш странный министр Новак не видит оснований для сокращения добычи и поддержания цен…

Как же так? Ведь именно он объявил об успехах ценового картеля с ОПЕК и что только наш бюджет заработал на этом (https://t.me/SerpomPo/4893) 6,2 трлн р. за 3 года. А тут индифферентно смотрит на падение цен на нефть и не хочет ничего делать. Он же вгоняет российский бюджет в убытки!

А! Мы догадались в чем тут дело! Трамп не написал своего твита, требующего не сокращать добычу нефти и дать ценам упасть. Вот ему назло мы бы расстарались… А раз тут нет "геополитики" (в понимании Кремля), то правительство, конечно, пойдет на поводу у Сечина невзирая на убытки…

Как же легко американский президент управляет российской нефтедобычей и мировыми ценами на нефть — всего лишь эксплуатируя обостренный антиамериканизм Путина…

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Источник: СерпомПо



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