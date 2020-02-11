США изучают информацию полученную от Руди Джулиани

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что министерство юстиции получило информацию от личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани в преддверии ноябрьских выборов, но любая информация из Украины не должна приниматься «за чистую монету».

Барр выступил на пресс-конференции на следующий день после того, как председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм на телеканале CBS заявил, что Минюст нашел способ, изучить информацию, собранную Руди Джулиани и проверить ее достоверность.

«Мы должны быть очень осторожны в отношении любой информации, поступающей из Украины», – заявил Барр. «В Украине много людей с разными целями. Существует много разных мнений, и мы не можем принимать всю информацию, поступающую из Украины за чистую монету».

На прошлой неделе Сенат оправдал президента Трампа, которого Палата представителей обвинила в злоупотребление властью, когда он попросил власти Украины расследовать действия своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который был членом совета директоров украинской энергетической компании «Бурисма».

В понедельник Барр заявил, что министерство юстиции создало «процесс приема на местах», который будет использоваться для оценки «происхождения и достоверности» любой информации».

«Это касается всей информации, которая поступает в министерство, из Украины, включая все, что мог бы предоставить г-н Джулиани», – добавил он.

Хотя в понедельник Минюст признал, что получает и изучает такие материалы, второй человек в ФБР так и не сказал, привело ли это к официальному расследованию в отношении Байденов.

«Я не собираюсь говорить о каких-либо расследованиях. Мы не обсуждаем дела, которые расследуются», – сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер в понедельник направил письмо Барру, в котором выразил серьезную обеспокоенность по поводу договоренности Министерства юстиции с Джулиани и задал около десятка вопросов. Надлер обязал Барра предоставить ответ до 25 февраля.

Надлер хочет знать, инициировал ли Минюст какие-либо расследования в результате получения информации от Джулиани.

«Любые официальные отношения между Джулиани и Минюстом поднимают серьезный вопрос о конфликте интересов – как для министерства в целом, так и для вас, в частности», – написал Надлер, отметив, что двум сотрудникам Джулиани – Льву Парнасу и Игорю Фруману – были предъявлены обвинения.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что воздержится от проведения собственного расследования против Байденов и вместо этого сосредоточится на решении Суда по делам о надзоре за иностранными разведками выдать ордера, которые привели к расследованию о возможном сговоре избирательного штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

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