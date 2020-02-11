Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Александр Дубинский, депутат от партии Зеленского "Слуга народа", заявил, что на Украине – бывшей крупнейшей промышленной республике СССР — гибнет промышленность. Производство падает с 2015 года, сообщил депутат.
Он заявил, что правительству следует не "менять кровати" (имея в виду ротацию министров), а создавать министерство промышленности, восстанавливать промышленность, создавать места для рабочих и продвигать украинские товары.
Дубинский отметил, что не понимает, почему в стране, равной Франции по уровню ВВП, нет министерства промышленности, передает РИА Новости.
"Просадка промышленности" – главная причина снижения доходов бюджета, считает премьер Украины Алексей Гончарук. Перерабатывающая отрасль Украины в ноябре 2019 года замедлилась на пять процентов, добывающая – на восемь процентов. Поставки газа и электроэнергии уменьшились более чем на 12 процентов.
Падение промышленности обусловлено системной нехваткой спроса на продукцию и негативным влиянием укрепления национальной валюты на конкурентоспособность производителей, считает министр экономики Украины Тимофей Милованов.
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