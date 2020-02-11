Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

11.02.2020, 5:06, Новости дня

Александр Дубинский, депутат от партии Зеленского "Слуга народа", заявил, что на Украине – бывшей крупнейшей промышленной республике СССР — гибнет промышленность. Производство падает с 2015 года, сообщил депутат.

Он заявил, что правительству следует не "менять кровати" (имея в виду ротацию министров), а создавать министерство промышленности, восстанавливать промышленность, создавать места для рабочих и продвигать украинские товары.

Дубинский отметил, что не понимает, почему в стране, равной Франции по уровню ВВП, нет министерства промышленности, передает РИА Новости.

"Просадка промышленности" – главная причина снижения доходов бюджета, считает премьер Украины Алексей Гончарук. Перерабатывающая отрасль Украины в ноябре 2019 года замедлилась на пять процентов, добывающая – на восемь процентов. Поставки газа и электроэнергии уменьшились более чем на 12 процентов.

Падение промышленности обусловлено системной нехваткой спроса на продукцию и негативным влиянием укрепления национальной валюты на конкурентоспособность производителей, считает министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Источник: Вести



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