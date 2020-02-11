Мнение: Коротко по Сирии. 10.02.2020

Турецкая военная техника уничтоженная сирийцами 3 февраля под Саракибом, когда в результате сирийского артиллерийского обстрела было убито 8 турецких солдат.

Касательно сегодняшней истории, то ситуация оказалась достаточно прозрачной.

Боевики должны были пойти в наступление на Саракиб, при поддержке турок. Что занятно — обо всех передвижениях своих колонн, турки по закрытым каналам информируют российских военных.



Турецкая БМП с флагом "Ахрар-аш-Шам".

Все это происходило во время переговоров в Анкаре между Россией и Турцией.

В районе 10 утра турецкая РСЗО открыла огонь по сирийским позициям (неизвестно, были ли у сирийцев потери, но раз последовал жесткий ответ, вероятно потери имелись)

В ответ, сирийцы бодро отоварили турок на авиабазе Тафтаназ (5 200-х и 5 300-х — потери в технике неизвестны).

В ответ турки по заявлениям МО Турции поразили 101 цель, уничтожив 3 танка, 2 минометные позиции и подбив один вертолет, который совершил аварийную посадку. Какой-то внятной подтвержденной информации о сирийских потерях нет.



Якобы сбитый вертолет дотянул до базы — Ми-24 получил попадание из 57-мм зенитного орудия, но машина оказалась достаточно живучей.

Кроме того, есть сообщения о том, что боевики запускали 2 дрона в направлении авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме, но оба дрона были сбиты "Панцирями".

Также есть неподтвержденные сообщения о том, что турецкий F-16 крутился у границы с Сирией, но российский истребитель заблокировал попытки входа в сирийское воздушное пространство.

В итоге, реального наступления на Саракиб не состоялось, а Асад за день отжал еще кусок с городами и поселками вдоль трассы М-5, но на этом не остановился и занял еще и кусок территории к северо-западу от Икарды, углубляясь в центральные районы Идлиба, фактически обходя с фланга цепочку турецких обсервационных пунктов прикрывающих столицу провинции. Боевики попытались контратаковать сирийцев у Мизназа, чтобы затормозить продвижение к Кафр-Норану, но атаки с применением смертников закончились ничем, хотя сирийцы и понесли потери от ПТУРов и артиллерии боевиков. ВКС РФ сегодня весь день работали в центральном Идлибе, особенно жестко насыпая в районе столицы провинции и Сармина.

В итоге, турецкая армия и САА обменялись ударами, анонсированное контрнаступление боевиков как таковое не началось, а сирийская армия освободила еще несколько городов и поселков. Баланс дня явно не в пользу Эрдогана сложился.

Иран уже предложил Турции и Сирии посредничество для прямых переговоров, но вряд ли Эрдоган на это пойдет. Позиция Турции заключается в том, что за обстрел Тафтаназа они ответили и буду отвечать и впредь, что ведет просто к новым "разменам" при инцидентах, так как никто не заинтересован в полноценном конфликте, куда втянутся Россия и Турция. Боевики сегодня были очень расстроены странным поведением Турции. Джихади Джулиан, который ожидал наступления на Саракиб, назвал произошедшее фарсом. От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел.

Продолжающиеся переговоры между Россией и Турцией скорее всего связаны с попытками согласовать новую линию разграничения, где остановится сирийская армия, которая сейчас пользуется развалом фронта боевиков и регулярно обходя узлы сопротивления, просто занимает населенные пункты и большую территорию. По сути, это этап сбора урожая, хотя как минимум с Рашидином-4 еще предстоит повозиться.



Параллельно переговорам с турками, российские военные представители проводили переговоры и с курдами из YPG.

PS. Из прочего, глава киберразведки Израиля заявил, что Иран в результате огромной утечки личной информации, получил доступ к личным данным миллионов израильтян, включая личные данные главы Моссада и главы военной разведки — адреса, телефоны, номер банковских счетов, кредитных карт и так далее. Серьезный фейл для Израиля.

Источник: Colonel Cassad

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