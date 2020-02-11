Прокуратура Украины решила не просить суд об аресте экс-сотрудников «Беркута»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство не планирует просить суд повторно арестовать вернувшихся в Киев экс-сотрудников спецподразделения «Беркут».
По его словам, «вряд ли будут основания» для изменения «меры пресечения», если экс-сотрудники «Беркута» не станут «скрываться от суда», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
При этом ведомство будет «реагировать по-другому» в случае неявки экс-сотрудников спецподразделения в суд.
Рябошапка пояснил, что они остаются подсудимыми и могут доказывать свою невиновность в суде.
Напомним, Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись из Донецка, куда их отправили в рамках обмена в конце 2019 года, в Киев, чтобы добиться оправдания в суде. На Украине они обвиняются в убийствах во время евромайдана.
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