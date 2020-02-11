Прокуратура Украины решила не просить суд об аресте экс-сотрудников «Беркута»

Прокуратура Украины решила не просить суд об аресте экс-сотрудников «Беркута»

11.02.2020, 5:05, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство не планирует просить суд повторно арестовать вернувшихся в Киев экс-сотрудников спецподразделения «Беркут».

По его словам, «вряд ли будут основания» для изменения «меры пресечения», если экс-сотрудники «Беркута» не станут «скрываться от суда», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

При этом ведомство будет «реагировать по-другому» в случае неявки экс-сотрудников спецподразделения в суд.

Рябошапка пояснил, что они остаются подсудимыми и могут доказывать свою невиновность в суде.

Напомним, Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись из Донецка, куда их отправили в рамках обмена в конце 2019 года, в Киев, чтобы добиться оправдания в суде. На Украине они обвиняются в убийствах во время евромайдана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика