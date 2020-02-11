Склонность верить в различные мифы о здоровье появляется в детстве

Склонность верить в разного рода мифы о здоровье возникает в детстве. Психолог Екатерина Королькова сообщила, что источником проблемы является «эпистемиологическое доверие».

Множество мифов и заблуждений, которые прежде считались истиной, зачастую разрушаются и опровергаются учеными по мере развития науки, как и самого общества. При этом многие люди считают прежние домыслы достоверными. Продолжая следовать безобидным и вредным мифам, люди могут поставить под угрозу собственное здоровье.

«Неспособность отличить источники информации, имеющие научный авторитет и лишенные его, склонность верить, что “все лгут”, а научные опровержения являются результатом чьего-то заказа с пагубными намерениями, вместе с иными параноидальными идеями возникают в самом детстве, когда определяется привязанность к объекту ухода, зачастую – к матери», – пишет Королькова.

Проблема «уверенности в знаниях», согласно словам психолога, сегодня достаточно активно исследуется в Лондоне. Она названа «эпистемиологическим доверием». Речь о существовании сбоя в базовой способности к доверию. Последнее имеет высокую связь с нарушением конкретной привязанности, зачастую проявляется после психологических проблем. Эксперт сообщает, что в случае решения заблуждений у человека основным аспектом является отсутствие раздражения. Подобная проблема может появиться у любого, поскольку при взаимодействии сильных эмоций нарушение ментализации угрожает даже полностью здоровым с точки зрения психологии людям.

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