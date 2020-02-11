Количество инфицированных коронавирусом превысило 30000, умерших от болезни — более 900

Количество инфицированных коронавирусом превысило 30000, умерших от болезни — более 900

11.02.2020, 4:57, Новости дня

В течение воскресенья 9 февраля от новой коронавирусной инфекции в Китае умерли 97 человек, общее количество жертв увеличилось до 908. Число заболевших достигло 40171, за сутки оно увеличилось на 3062.

В воскресенье было отмечено снижение роста заболеваемости: 2656 случаев, на 20% меньше, чем за предыдущие 24 часа.



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