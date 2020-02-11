Мнение: Дает корова молоко

Мнение: Дает корова молоко

11.02.2020, 4:39, Разное

Хоакин Феникс (Оскар за роль в Джокере) проходил, оказывается, весь год до церемонии в одном и том же смокинге — но не от бедности, а в знак своей борьбы за окружающую среду. После вручения ему награды он произнес речь в защиту животных, в частности, коров; он сообщил собравшимся, что люди отбирают у коров молоко, чтобы добавлять его себе в кофе или в чай — в то время как самим коровам молоко нужно, чтобы давать его своим малым детям.

Это то, что я услышал только что по радио в процессе приготовления рассольника. Мимоходом для себя отметил, что Феникс, как я и подозревал, оказался простым клиническим идиотом.

И вообще про Оскар — в Дзене

Источник: Размышления вольного социолога



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