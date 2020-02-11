Заставлявший пасынка стоять на макаронах отчим приговорен к колонии

Житель города Красновишерск Пермского края признан виновным в истязании своего пасынка, информирует СК.
Суд приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Напомним, отчим ставил мальчика на длительное время в угол на колени на макароны, запрещал ему ходить в туалет и избивал его.
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