22 февраля плавучий космодром «Морской старт» начнет перебазирование в Приморье

22 февраля плавучий космодром "Морской старт" отправится из американского порта Лонг-Бич в Приморье, на Славянский судоремонтный завод. Как ожидается, он прибудет туда в начале марта. Группа S7, которой принадлежит "Морской старт", не дала комментариев, сообщает РИА Новости.
Вопрос о перебазировании поднимался в 2013 и 2015 годах. Госдеп США дал разрешение перебазировать космодром в Россию в декабре 2019 года. Платформа будет идти на буксире. Ее новым портом приписки будет расположенный к югу от Владивостока порт Славянка. Славянский судоремонтный завод будет осуществлять ремонт платформы в течение года. Согласно контракту, S7 за этот срок найдет либо построит для нее новый порт.
С "Морского старта" было осуществлено 36 космических запусков. В настоящее время плавучий космодром законсервирован.
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