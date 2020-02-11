Ученые сообщили, что ленивцы могут экономить энергию благодаря строению скелета

Ученые сообщили, что ленивцы могут экономить энергию благодаря строению скелета

11.02.2020, 4:04, Разное

Ученые рассказали, что ленивцы способны беречь энергию вследствие особого строения скелета. Меню этих животных состоит из растений, а это не обеспечивает им большой энергетический запас.
Зоологи Университета Ф. Шиллера решили узнать, имеются ли особенности строения тела у ленивцев, принимая во внимание их необычный образ жизни. Они едят листья, имеющие низкую калорийность, потому постоянно находятся в состоянии энергетического голода, и чтобы экономить силы, спят 15 часов и медленно двигаются. Также ленивцы всегда свисают с дерева.

Во время опытов специалисты разместили животных на горизонтальную палку и рентгеном смотрели, как работает их скелет и мышцы. Эксперты смогли выявить специфику строения опорно-двигательной системы этих особей. Ленивцы, как оказалось, имеют короткую лопаточную кость, невзирая на довольно длинные лапы, что помогает набрать много пищи, выполняя мало передвижений. Также у них особенное крепление мышц к костям, а это позволяет поддерживать свое висящее тело, расходуя при этом мало энергии.



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