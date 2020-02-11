Жертвами коронавируса в Китае стали более тысячи человек

В Китае число жертв новой коронавирусной пневмонии (NCP) превысило 1 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Число подтвержденных случаев NCP достигло 42 тыс. 638, умерли 1 тыс. 16 человек. При этом состояние 7,3 тыс. человек оценивается как тяжелое, передает РИА «Новости».
Выздоровели и выписаны из больниц почти 4 тыс. человек, передает ТАСС.
Кроме того, 42 подтвержденных случая заражения выявлено в Гонконге, один из заболевших скончался.
За сутки умерли 108 человек.
Напомним, ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Заболевание выявлено более чем в 20 странах, в том числе в России.
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