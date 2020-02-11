Личное: Когда папа — дебил, а мама — дура

Мне искренне жаль детей Ким Кардашьян и Канье Уэста. Несмотря на всё богатство родителей, эти ребятишки, когда подрастут, уверена, хлебнут горя.
Фото: Соцсети
Во-первых, их папаша страдает биполярным расстройством личности, склонен к депрессиям и суициду.
Жить под одной крышей с психически и эмоционально нестабильным отцом — это тяжёлая ноша для любого ребёнка, а их у Ким и Канье — четверо!
Фото: Соцсети
Вот что однажды заявил Канье:
«Я знаю, каково это чувствовать, что хочешь наладить свою собственную жизнь, даже если это обозначает покончить с собой собственными руками. У меня бывали такие мысли и хочу поделиться с вами тем, что остановило меня от этого шага. Правило под номером один: избегайте тех людей, которые заставляют вас думать о самоубийстве».
А, может, просто взять и не думать о самоубийстве? Ну, хотя бы попытаться? Взять ответственность за своё психо-эмоциональное состояние на себя и жить так, чтобы твоим детям и твоей жене было с тобой хорошо.
Такой вариант, видимо, недостаточно драматичен для Уэста. То, что у простых людей называется «с жиру бесится», у мультимиллионеров и осатаневших от наркоты селебов часто диагностируется, как биполярное расстройство личности.
Ну, с Канье всё, надеюсь, понятно?
Тогда перейдём к маме — толстожопой Ким Кардашьян. В чём провинилась она?
А она, на мой взгляд, дура. Откровенная, простите, дура.
Так, на днях, Ким заявила, что её новорождённый сын является реинкарнацией её умершего в 2003 году отца.
«Во время съёмок нашего реалити ка Бали ко мне подошла слепая ясновидящая. Она сказала, что у меня будет второй сын и что он будет реинкарнацией моего отца», — разоткровенничалась Ким.
Кардашьян нашла прямое доказательство того, что младенец — реинкарнированный (простите за путаницу) дед!
Хотите услышать это «доказательство»?
«Вся моя семья считает, что он — мой папа… Он левша, как и мой папа».
Весьма убедительно, не так ли? Левша, как и дед. Ну, и слепая бабка на Бали сказала, что будет реинкарнация.
Страшно то, что дети — не только Кардашьян и Уэста — часто становятся жертвами заскоков своих родителей.
Так гибкая, как многовековой дуб, мамаша прёт свою дочечку на гимнастику или в балетный класс. Ну, какая там гимнастика? Какой — твою мать! — балет?! Там в секцию метателей ядра — прямая и светлая дорога. Но нет! Корпулентной мамаше хочется видеть дочурку балериной. А данных-то нет, зато комплексы ребёнку гарантированы.
Идиотки заводят в Эскортограмме аккаунты своих ещё срущих в памперсы детей. Опять же: маме захотелось!
Как захотелось Ким Кардашьян считать то, что её сын — это её же реинкарнированный папаша.
Представляете, с каким говном в голове вырастет этот конкретный мальчик?
Представили?
А теперь давайте поговорим откровенно: что вы — да, именно вы — уже успели надристать в головы своим детям? Какое говно туда заложили?
Может, убеждаете их и себя в том, что ваши весьма простенькие, весьма обычные детки — самые умные, самые красивые, самые талантливые?
Что-то ещё?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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