Свечников назван первой звездой НХЛ среди россиян

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников признан первой звездой предыдущей игровой недели в НХЛ среди легионеров из РФ по версии НХЛ Россия. Компанию в тройке ему составили игроки "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский.
Свечников сыграл за "ураганов" три матча, в каждом из которых он набирал очки. Всего он записал на свой счет пять баллов (2+3), и стал вторым среди россиян по результативности на неделе. Благодаря его результативным стараниям "Каролина" добилась двух побед.
Кучеров стал второй звездой. Он стал как раз тем самым хоккеистом, опередившим Свечникова по результативности. Он набрал шесть очков, забив один гол и совершив пять ассистов, и помог "молниям" выиграть все три матча за семь дней.
Василевский же также стал одним из соавторов побед "Тампы". Он освершил 93,6 процента сейвов, успешно отразив 73 броска по своим воротам из 78 нанесенных. В среднем он пропустил 1,67 шайбы за игру. Ранее он был признан третьей звездой и по версии американской версии сайта НХЛ.
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