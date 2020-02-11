Пентагон: 109 военнослужащих пострадали из-за обстрела Ираном баз в прошлом месяце

Министерство обороны США заявило, что у 109 военнослужащих была диагностирована легкая черепно-мозговая травма. Она была вызвана ракетной атакой Ирана на базы в Ираке в прошлом месяце.
В заявлении Пентагона говорится, что 76 из пострадавших вернулись к несению службы.
Напомним, рано утром в среду 8 января Иран осуществил ракетный обстрел баз в качестве реакции на нанесенный удар, в результате которого был убит высокопоставленный деятель Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
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Русская служба «Голоса Америки»
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