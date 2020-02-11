Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму

Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму

11.02.2020, 3:06, Новости дня

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки касательно использования материнского капитала. Такая информация появилась в сообщении на официальном сайте партии.

Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными им в ходе послания Федеральному собранию.

Согласно поправкам, предусматривается продление действия программы материнского капитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Предлагается выплачивать деньги семьям, в которых с 1 января текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей, сообщает РИА Новости. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил: инициативы президента должны быть реализованы как можно быстрее. При этом расширение программы маткапитала и возможностей его применения – безусловный приоритет.

10 февраля глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Андреем Турчаком и главой фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергеем Неверовым обсудили совместную работу над законопроектом.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений на тему социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка.

На прошлой неделе президент РФ поручил кабинету министров внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами маткапитала.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика