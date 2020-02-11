Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки касательно использования материнского капитала. Такая информация появилась в сообщении на официальном сайте партии.
Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными им в ходе послания Федеральному собранию.
Согласно поправкам, предусматривается продление действия программы материнского капитала до конца 2026 года, а также его ежегодная индексация. Предлагается выплачивать деньги семьям, в которых с 1 января текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей, сообщает РИА Новости. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил: инициативы президента должны быть реализованы как можно быстрее. При этом расширение программы маткапитала и возможностей его применения – безусловный приоритет.
10 февраля глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Андреем Турчаком и главой фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергеем Неверовым обсудили совместную работу над законопроектом.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений на тему социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка.
На прошлой неделе президент РФ поручил кабинету министров внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами маткапитала.
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