Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

11.02.2020, 3:06, Новости дня

Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543".

По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два. Оба они начали совершать маневры, в результате которых приблизились к американскому спутнику-разведчику USA-245 (КН-11). Минимальное расстояние между космическими объектами "иногда составляло 160 километров", уточнил Рэймонд. Он считает, что это может создавать в космосе "потенциально опасную ситуацию". Власти США по дипломатическим каналам выразили Москве свою обеспокоенность ситуацией, сообщил генерал.

Ранее сообщалось, что натовский генерал Андре Ланата увидел угрозу для Запада из-за якобы проводившихся "маневров российских и китайских спутников".

Аппарат "Космос-2542" предназначен для мониторинга российских спутников. Он также способен проводить съемку земной поверхности. В декабре в рамках эксперимента от него был отделен малый космический аппарат "Космос-2543", также предназначенный для оценки состояния отечественных спутников.

Источник: Вести



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