Меган Маркл вынудила принца Гарри бороться с облысением

Принц Гарри последние годы быстро лысеет и Меган Маркл убедила его сражаться с проблемой. Он уже был на приеме в трихологической клинике Филипа Кингсли в Лондоне.
Принц Гарри стал пациентом центра по борьбе с облысением. Асим Шахмалак, хирург-трансплантолог, сообщил, что из-за стрессовых ситуаций внук Елизаветы II стал терять волосы. Доктор также отметил, чаще всего пациенты посещают клинику из-за настояний своих партнерш, не желающих, чтобы их мужчины лысели.
Принц Гарри никак не комментирует свои посещения к врачу, но инсайдеры сообщают, что визитом к доктору он остался доволен и будет продолжать консультации в будущем. Для родственника британской королевы разработали довольно дорогие стратегии лечения.
Напомним, проблемы с волосами у принца Гарри появились еще до встречи с Меган Маркл. Именно супруга внука Елизаветы II первой стала пациенткой знаменитого центра, который занимается проблемами волос. Перед свадьбой экс-актриса посещала его, чтобы придать блеск локонам.
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