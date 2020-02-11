Глава района в Петербурге – единоросс, в квартире которого нашли подпольное казино, – ушел в отставку

Глава муниципального образования «Введенский» в Петербурге Олег Калядин ушел в отставку после того, как в его квартире обнаружили подпольное казино.

В ведомстве отметили, что член «Единой России» Калядин сложил полномочия по собственному желанию. Новым главой муниципалитета избрали Алексея Асанова.

8 февраля СМИ сообщили, что в квартире Калядина, которая расположена в центре Санкт-Петербурга, полиция обнаружила нелегальное казино.

Квартира находилась на Кронверкском проспекте. Полиция нашла там рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Калядин при этом заявил, что квартиру сдавал в аренду и тем, что в ней происходило, не интересовался. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается, заявили в полиции.

Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило, что рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии.

«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», – заявили в региональном отделении «Единой России».

Калядин возглавляет муниципальное образование «Введенский» с 2009 года, с 2011 года он является советником главы Заксобрания Петербурга. В 2015 году единороссу было присвоено звание «Почетный житель Петроградского района».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет