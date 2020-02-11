Минобразования отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами

Приказ, который вводил ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр образования и науки России Валерий Фальков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», – заявил министр.

В августе прошлого года Минобрнауки выпустило приказ, который ужесточил правила сотрудничества российских ученых с иностранными коллегами. Его уже сравнили с ограничениями, которые существовали во времена СССР.

Какие запреты и ограничения вводил этот документ:

российские научные организации должны были за пять дней уведомить Минобрнауки о встрече с коллегами-иностранцами, предоставив список участников;

если ученый хочет встретиться с иностранным коллегой в нерабочее время, он должен был получить разрешение руководителя;

после такой встречи требовалось составить отчет о ней и приложить копии паспортов участников;

если встреча проходит в российской научной организации, на ней должны были присутствовать не менее двух ученых из России;

иностранцы при посещении российских научных организаций могли использовать «записывающие и копирующие информацию устройства» только в тех случаях, которые предусмотрены международными договорами России.

Российская академия наук (РАН) тогда называла приказ противоречащим целям национальных проектов «Наука» и «Образование», а изложенные в нем рекомендации «нелепыми».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что приказ Минобрнауки «выглядит как перебор».

В ведомстве утверждали, что приказ носил рекомендательный характер.

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