Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, когда плавучий космодром «Морской старт» начнут переводить из США в Россию.

По словам источника РИА «Новости», перебазирование из порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля.

Группа S7, которой принадлежит комплекс, не стала комментировать данную информацию.

Напомним, «Морской старт» законсервирован с 2014 года в связи с ухудшением отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект.

Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».

В декабре власти США разрешили перебазировать плавучий космодром в Россию.

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