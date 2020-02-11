Приложение «Дія» за четыре дня сказали более 1 млн раз – Федоров

Мобильное приложение «Дія» в течение четырех суток после презентации скачали более 1 млн раз. Об этом вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook 10 февраля.
«Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp», – написал он.
По словам Федорова, в приложении уже более 1 млн 47 тыс. уникальных пользователей, 646 141 из которых установил «Дію» на Android, 398 160 – на iOS.
Более 870 тыс. авторизировались в приложении через банки, сделано 869 964 запросов на получение прав (выдано 463 552) и 869 396 запросов на получение техпаспорта (выдано 463 552), отметил министр.
«Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе», – добавил он.
1 047 403 завантажень в Дії за 4 доби.Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та…
Posted by Mykhailo Fedorov on Pühapäev, 9. veebruar 2020
Мобильное приложение «Дія» запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня «Дію» скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.
На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.
Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания «ГОРДОН».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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