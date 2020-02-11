СМИ: дочь Елизаветы II принцесса Анна займет важный военный пост вместо принца Гарри

Несколько дней назад стало известно, что дочери принца Эндрю и внучки королевы Елизаветы II принцессы Евгения и Беатрис готовятся занять должности, которые освободились после отъезда Меган Маркл и принца Гарри. Королевские обязанности, которые раньше выполняли герцог и герцогиня Сассекские, частично легли на Кейт Миддлтон и принца Уильяма, значительно уплотнив их рабочий график. Но этого оказалось недостаточно. Как сообщили королевские инсайдеры, королева хочет вновь приблизить к себе принцесс Евгению и Беатрис, чтобы поручить им новые королевские обязательства. Сообщается, что так Ее Величество намеревается восполнить пробелы, оставленные Меган Маркл, принцем Гарри, оскандалившимся принцем Эндрю и самой королевой, — после того, как она выйдет на законную пенсию.

Королевская семья уже ослабла из-за того, что герцог и герцогиня Сассекские отказались от государственных обязанностей. По мере того как старшие члены семьи уйдут на пенсию, она станет еще более хрупкой, так что есть места, которые нужно заполнить,

— приводит слова инсайдера Daily Mail.

Теперь же источники из Кенсингтонского дворца сообщают, что дочь королевы Елизаветы II и тетя принца Гарри займет один из его постов, а именно должность генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании. Герцог Сассекский проработал на этом посту два года, а до него эти же обязанности выполнял принц Филипп, герцог Эдинбургский. О возможном назначении пишут одновременно The Sunday Times и британский HELLO!. Если это произойдет, то 69-летняя принцесса Анна станет первой женщиной генерал-капитаном морской пехоты в истории страны. Сейчас принцесса выполняет различные обязанности или выступает покровителем 65 различных военных организаций, поэтому возможное новое назначение не вызывает больших вопросов.

Напомним, поздним вечером 8 января этого года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное заявление о своем желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и планируют зарабатывать самостоятельно, но и хотят сфокусироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Следующие две недели «мегзит» бушевал вовсю: Меган успела нанести визит в лондонский приют для животных как раз перед вылетом в Канаду.

18 января стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном, за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, из которой на той неделе был уволен весь персонал. А на следующий день после этого известия герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где выступил с большой речью после всех январских событий. Меган же все это время активно встречалась с благотворительными организациями. Так, 15 января она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centre и организацию Justice for Girls в Ванкувере.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.

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