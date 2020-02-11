Шура Кузнецова: «Сейчас трендом стала осознанность»

За 5 лет Шура Кузнецова прошла путь от джаза до стильного инди-попа с элементами электроники, симфонического звучания, модных разноплановых битов и стала сама писать тексты к своим песням. Среди любимых музыкантов Шуры – Земфира, ранний Иван Дорн и молодая звезда поп-сцены – Zivert. В 2015 Кузнецова собрала группу «ШураBand», с которой выпустила альбом «Молчи и обнимай меня крепче», успела выступить на фестивале «Усадьба Jazz» и «Aurora Fashion Week» — крупном мероприятии в мире моды.

Позже на слепом прослушивании «Голоса» именно с песней, давшей название пластинке, она попала в проект в команду Леонида Агутина. В 2017-м вышла уже ее сольная пластинка «1000 птиц», попавшая в тройку лидеров на iTunes. Тогда же появился клип «Заткнись и держи меня за руку», снятый вместе с музыкантом и саундпродюсером Феликсом Бондаревым, создателем проекта RSAC, громко выстрелившего в прошлом году. В 2019 после двух лет молчания Шура выпустила альбом «Пробуждение», новый и по содержанию, и по звуку. В песнях соединились тексты, близкие и понятные широкому слушателю, элементы танцевальной, джазовой музыки, струнный оркестр, бас, рояль и ударные в оригинальной обработке. Презентация пластинки пройдет 20 февраля в московском клубе Crystal Hall.

Шура Кузнецова родилась в 1988 году в городе Кинешма Ивановской области. Позднее жила в Санкт-Петербурге, затем переехала в Москву

Шура, вы с детства мечтали о сцене?

Я всегда была уверена, что стану режиссером, и мучила своих одноклассников, бесконечно собирая их то в театральную труппу, то в команду КВН, в общем — подавляла окружающих авторитетом и лидерскими качествами (смеется). Но самое главное, что со мной с ранних лет была музыка. Дома стояло пианино. Я долго просто стучала по клавишам руками и настолько вывела всех из себя, что, когда мне было 5, бабушка предложила отдать меня учиться. Очень хорошо помню, как меня прослушивали, как ставили пальчики. К 7-8 годам я уже играла на уровне 2-3 класса музыкальной школы, а к 9 — на уровне выпускного. Параллельно я всегда пела — у меня была к этому предрасположенность, поэтому, когда уже в зрелом возрасте я стала серьезно заниматься вокалом, то быстро прогрессировала и начала сочинять свои песни.

Почему вы решили поступать на журфак, а не пошли сразу в музыкальное или театральное училище?

Хороший вопрос моим родителями. До меня в роду — 4 поколения филологов. Бабушка – преподаватель греческого, латыни, выпускница филфака МГУ, где она училась на одном курсе с академиком Михаилом Гаспаровым, самым мощным пушкиноведом Валентином Непомнящим. Это такое вымирающее поколение настоящих интеллектуалов. Когда я заявила, что хочу поступать в ГИТИС, меня посадили и сказали: «Таких, как ты, там миллион. Пойдешь на отделение романо-германской филологии». Для меня это звучало, как приговор, и я сказала: «Вот уж нет, тогда я буду учиться на журфаке», — чем совершенно обескуражила своих родственников. Так что для меня это было больше позой, проявлением юношеского максимализма, чем истинным желанием. Бабушка потом спрашивала: «Тебя там хоть чему-нибудь учат?» Журфак — это, конечно, хорошая школа для понимания, что и как работает, но и путь к серьезной профдеформации для человека, который хочет создавать что-то. Мне кажется, там формируется вредная привычка: ты мониторишь столько информации, что у тебя уже не остается ничего своего, ты только знаешь, кто что делает. От нее потом долго приходилось избавляться. Говоря о музыкальном развитии, я всегда пытаюсь собрать вокруг себя людей, которые, по моему мнению, на 10 голов выше меня музыкально, и постоянно у них учусь. Например, у музыканта Вити Исаева, с которым мы сделали новую песню, — тому, как он мыслит, как творит. Также у меня потрясающий педагог по вокалу. И если послушать, как я пела в 2015 году и как пою сейчас, то кажется, что это два разных человека.

Успешная певица, композитор, маркетолог, пиар-менеджер, актриса, модель, участница команды КВН, блогер Шура Кузнецова решила сосредоточиться на музыке. Результат — новый альбом «Пробуждение»

Какие события в жизни стали поворотными?

Конечно, участие в шоу «Голос», благодаря которому я заявила о себе в профессии. Когда я сконцентрировалась на музыке, многие люди в моем окружении не понимали, зачем я это делаю, потому что у меня успешно складывалась карьера в пиаре, продакшне, создании образовательных проектов. Но когда на слепом прослушивании ко мне повернулись все члены жюри — Полина Гагарина, Дима Билан и Леонид Агутин, ни у кого не осталось сомнений, что я могу состояться и как музыкант. Вторым знаковым событием стало выступление в Московском международном доме музыки с оркестром. Это был даже не концерт, а перформанс, где люди рассказывали из зала свои истории любви. Помню, как я проснулась на следующий день с ощущением того, как будто стала большего объема, сделала что-то, казавшееся невозможным. Ну и третье важное событие — выход альбома «Пробуждение», ставшего скачком на качественно новый уровень.

Два года длился брак Шуры с талантливым пианистом Николой Мельниковым. Творческий тандем и личные отношения исчерпали себя. Все песни Шуры очень личные и новый альбом, по ее признанию, «о переходе от бесконечной рефлексии к состоянию счастья и внутренней гармонии»

На интернет-платформах пластинка размещена в категории «поп-музыка», но это не совсем точное определение. Как вы сами называете свой стиль?

Важное уточнение -«инди-поп». Я ищу код, понятный всем, рассказывая личные истории. Мне нравится массовая музыка, но в то же время я люблю, как звучит оркестр, скрипки, разные биты, поэтому и соединяю все это в своих композициях. Каждый музыкант находится в эксперименте, в результате которого уже выявляется наиболее близкий жанр, позволяющий поставить пластинку в определенную ячейку. Сейчас я готовлю новый трек в стиле диско, чем-то напоминающий песни ABBA. Захотелось праздника, конфетти, чтобы все танцевали. Мне надоело страдать — хочу смеяться. Об этом, кстати, и последний альбом — о переходе от бесконечной рефлексии к состоянию счастья и внутренней гармонии. Я стала жить по-другому — внутрь, а не вовне — и обрела некую целостность и в музыке, и в жизни, в выборе людей, с которыми общаюсь, и в выборе событий, которые со мной происходят. Я больше не пропускаю через себя гигантский «мусорный» поток информации, меньше пользуюсь соцсетями, обращаю внимание на саму себя. Мне кажется, сейчас трендом стала осознанность, понимание того, как выходить из токсичных зон и отношений. Все это формируется в позитивный поток мышления, когда начинаешь наслаждаться каждым моментом жизни, а минор в песнях переходит в мажор. В этом смысле эволюцию будет интересно наблюдать на концерте 20 февраля, где я с 5 прекрасными музыкантами исполню композиции, которые я создала за 5 лет, самых разных периодов. Вот там будет и то самое страдание, и смех, и секс — в общем, проявление всех сторон загадочной женской сущности.

Текст: Наталия Малахова

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