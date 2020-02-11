Мнение: Россияне в Сирии: нужно больше золота

Любой конфликт, в любом государстве привлекает внимание различных слоев населения вне зависимости от уровня достатка и сферы интересов. Сирийский песок топчут буквально все, от религиозных фанатиков до профессионалов своего дела, которые просто зарабатывают деньги.

Что касается видов деятельности россиян в САР, в российском медиа пространстве разгорается новый скандал: ФАН и «Новая газета» собираются идти в суд.

Все началось с расследования Федерального агентства новостей, в котором журналисты издания указали на связь корреспондента «Новой» Дениса Короткова с террористами, воюющими в Сирии. По данным ФАН, в вещах одного из террористов были обнаружены различные распечатки материалов на русском языке, среди которых нашелся и мобильный телефон Короткова.

На эту фотографию, датированную 10 сентября 2017 года ссылаются журналисты ФАН, впервые она появилась в телеграм канале Directorate 4. В сентябре 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение связи Короткова с ИГ. Бывший член группировки Малиф рассказал, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для ИГ. На материалы ФАН отреагировал СК РФ и инициировал проверку деятельности «Новой газеты».

«Новая» в свою очередь подала иск в суд против ФАН после обвинений Короткова в сотрудничестве с ИГ.

«Новая газета» и журналист Денис Коротков подали в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН).

В публикациях РИА ФАН утверждалось, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского», — сообщение редакции «Новой газеты».

«Новой» уже припомнили многократные одобрения действий террористов: Редакция вставала на сторону «Мемориала» (НКО признана иноагентом), защищала Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Журналист «Новой» Ольга Боброва осенью 2018 года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне, запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». Еще один работник либерального издания — Ирек Муртазин — оправдывал террористов, захвативших «Норд-Ост».

Источник: Теория элит

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