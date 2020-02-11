Белоруссия начнет консультации с российскими компаниями по поставкам нефти

Минск намерен в ближайшие дни начать консультации с российскими компаниями по поставкам нефти в марте, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он также сообщил, что новых подписанных контрактов на альтернативные поставки пока нет, но Минск продолжит активный поиск покупки сырья у других стран. А у России, по словам Крутого, Белоруссия рассчитывает покупать нефть в нынешнем году по цене 83-85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины.
Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24". С тех пор стороны пытаются договориться об их продлении. 7 февраля в Сочи прошли переговоры с участием президентов двух стран, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат консультации о поставках сырья исключительно на коммерческих условиях.
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