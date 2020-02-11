Шарий назвал Балашова «женщиной в штанах». Политик ответил

Блогер Анатолий Шарий 9 февраля в Telegram назвал политика Геннадия Балашова «женщиной в штанах».

«Написала в личку женщина в штанах – Геннадий Балашов. Есть такой политлузер. В принципе, все как обычно написал – «идея, идея», он глубокий теоретик», – отметил Шарий.

По его словам, в переписке шла речь о временно оккупированном Донбассе и людях, которые там живут.

«Такие неудачники, 100 лет выпрашивающие народ за них голосовать, но получающие стабильно 0,1% на выборах, не имеют никаких совершенно рецептов по примирению, по объединению», – заявил Шарий.

Балашов 10 февраля в своем YouTube-канале назвал слова блогера «латентными фантазиями». Он связывает заявление Шария с «истерией по поводу его партии» и Антонине Белоглазовой, которая баллотировалась в парламент Украины под третьим номером списка политсилы Шария.

«Девушка была в активистках «русского мира», участвовала во всех движениях по одобрению захвата Крыма, сейчас когда вылилось это видео (Балашов показал отрывок якобы снятого в марте 2016 года видеоролика, где Белоглазова называла день аннексии Крыма Россией праздником. – «ГОРДОН»), ты начал нервничать», – обратился он к Шарию.

По словам Балашова, он не считает себя неудачником. «А вот у тебя в башке, конечно, ливер», – сказал он блогеру.

Выборы в Верховную Раду прошли летом 2019 года, партия Шария набрала 2,23% голосов избирателей, но не прошла в парламент, так как не преодолела пятипроцентного барьера.

Партия Балашова «5.10» в выборах в 2019 году участия не принимала. Политик баллотировался в президенты на выборах 2019 года, набрал 0,17% голосов избирателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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