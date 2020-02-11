Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт призвали продлить СНВ-3

Экс-главы внешнеполитических ведомств РФ и США Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт опубликовали в New York Times совместную статью про Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Они отметили кризис в отношениях РФ и США, из-за которого оказались «прерваны» даже контакты, считавшиеся «рутинными», что «не отвечает стратегическим интересам ни одной из сторон», передает ТАСС.
Под угрозой «оказалась глобальная безопасность», так как РФ и США имеют достаточно «ядерного оружия для уничтожения друг друга и всего человечества», говорится в статье.
Иванов и Олбрайт считают, что на урегулирование кризиса нужно немало времени, но «США и РФ могут избежать бессмысленного и опасного возврата к балансированию на ядерной грани», если продлят СНВ-3.
В статье подчеркивается, что Москва «на самом высоком уровне» выражала готовность продлить договор, от главы американского государства Дональда Трампа «требуется лишь дать согласие».
Иванов и Олбрайт полагают, что отказ от СНВ-3 из-за надежды на «более выгодное соглашения» грозит катастрофой.
Напомним, нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы из соображений политической репутации.
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