Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт призвали продлить СНВ-3

Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт призвали продлить СНВ-3

11.02.2020, 2:26, Новости дня

Экс-главы внешнеполитических ведомств РФ и США Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт опубликовали в New York Times совместную статью про Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Они отметили кризис в отношениях РФ и США, из-за которого оказались «прерваны» даже контакты, считавшиеся «рутинными», что «не отвечает стратегическим интересам ни одной из сторон», передает ТАСС.

Под угрозой «оказалась глобальная безопасность», так как РФ и США имеют достаточно «ядерного оружия для уничтожения друг друга и всего человечества», говорится в статье. 

Иванов и Олбрайт считают, что на урегулирование кризиса нужно немало времени, но «США и РФ могут избежать бессмысленного и опасного возврата к балансированию на ядерной грани», если продлят СНВ-3. 

В статье подчеркивается, что Москва «на самом высоком уровне» выражала готовность продлить договор, от главы американского государства Дональда Трампа «требуется лишь дать согласие».

Иванов и Олбрайт полагают, что отказ от СНВ-3 из-за надежды на «более выгодное соглашения» грозит катастрофой.

Напомним, нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы из соображений политической репутации.



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