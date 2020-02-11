Не только США и Китай — Forbes рассказал, от каких стран ждать прорыва в искусственном интеллекте

Считается, что в сфере искусственного интеллекта доминирующие позиции занимают США и Китай, однако аналитик Forbes провёл исследование и выявил другие страны, которым хватает и финансов, и технических мощностей, чтобы развиваться в этой отрасли. В их число вошла и Россия.



Reuters

Когда речь заходит о разработках в сфере искусственного интеллекта, то все сразу считают, что борьба за доминирование здесь идёт между США и Китаем. Однако автор статьи в Forbes сделал подробный анализ и выяснил, что и помимо них есть страны, которым хватает и технических мощностей, и финансов, чтобы составить конкуренцию двум гигантам.

Многие страны считают сферу искусственного интеллекта стратегической. Например, Китай в 2017 году выпустил программу, в соответствии с которой к 2030 году он должен стать лидером отрасли. И китайские власти способствуют внедрению искусственного интеллекта в такие сферы, как армия и умный город. Кроме того, в Китае немало крупных компаний вроде Alibaba, Baidu, Huawei, которые работают над новыми технологиями. И им в этом помогают китайские законы, где право на частную жизнь соблюдается не строго. Например, там быстро и широко ввели технологию распознавания лиц, что гораздо сложнее сделать в западных странах.

Если посмотреть на США, то всем хорошо известна Силиконовая долина, которая стала уже брендом. Кроме того, там широкий пул институтов и исследовательских групп, которые занимаются научными разработками. И в этом процессе задействована вся страна, многие штаты, а также Канада. Свою лепту собирается ввести и министерство обороны, а федеральное правительство запустило отдельный сайт с правительственными инициативами в этой сфере.

Искусственный интеллект — сфера не новая, она развивалась долгое время. Так что неудивительно, что серьёзными разработками может похвастаться Япония, которая давно занимается роботостроением. Однако искусственным интеллектом там в основном пользуются в финансовом секторе и в промышленности. Свою сложность добавляет демографическая проблема Японии: с одной стороны, роботы восполнят недостаток рабочей силы, а с другой — нехватка кадров скажется на дальнейших разработках технологий.

Вопросом подготовки рабочей силы занялись в Южной Корее, где собираются обучить более 5 тыс. высококвалифицированных инженеров. Кроме того, правительство собирается профинансировать проекты, связанные с медициной, национальной обороной и общественной безопасностью. Не хватает Южной Корее развитой системы венчурного капитала и стартапов.

Великобритания решила развиваться в сфере безопасности ядерной энергетики и установленных в море ветряных мельниц. Она понимает, что у неё нет таких мощностей, как у США и Китая, так что она делает ставку на этичные аспекты искусственного интеллекта.

Франция концентрируется на медицине, транспорте, окружающей среде и обороне. Многие компании вроде Samsung, IBM и Microsoft уже заявили, что откроют офисы во Франции, где будут заниматься разработками. Кроме того, французское правительство планирует делиться наработками в этой области.

Берлин автор статьи называет главным сосредоточением талантов в сфере искусственного интеллекта. Он предрекает Германии лидерство в автономных машинах, робототехнике и квантовых компьютерах.

В РФ сам Путин сказал, что за искусственным интеллектом будущее для всего человечества, и что тот, кто станет лидером в этой сфере, будет править миром. К 2025 году РФ планирует роботизировать 30% своей военной техники. Российское правительство делает акцент на технологиях распознавания лиц и речи, на автоматизированных военных системах.

Автор статьи отмечает, что РФ — по-прежнему лидер в вопросах военной силы и оказывает значительное влияние на мировые рынки, в частности, в энергетике. Но всё же Россия, по его оценке, недостаточно вкладывает в развитие искусственного интеллекта. Не хватает РФ и талантливых инженеров, которые часто уезжают за рубеж, где платят гораздо большие деньги.

Автор статьи перечисляет и другие страны, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта: Израиль, Индия, Дания, Швеция, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Польша, Сингапур, Малайзия, Австралия, Италия, Канада, Тайвань, ОАЭ. Но зачастую у них не хватает либо денег, либо технических ресурсов.

Технологии такого рода меняют жизнь людей кардинальным образом, подытоживает автор статьи в Forbes. Кроме того, гонка в этой сфере может быть похожа на гонку в космосе или на соперничество времён холодной войны. Однако здесь нет аспекта, когда победитель забирает всё.

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