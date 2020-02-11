Россия, Китай и Куба — американский сенатор назвал виновных в венесуэльском кризисе

Россия постоянно пытается помешать США достигнуть своих целей в Западном полушарии, пишет американский сенатор Марко Рубио в своей статье для The Hill. По его словам, ярче всего это видно на примере Венесуэлы, где Москва по-прежнему поддерживает Мадуро, выдаёт ему кредиты и помогает в военном плане, считает политик.



Reuters

При Владимире Путине РФ повсюду пытается подорвать американское влияние, что ярче всего проявляется в поддержке Россией «жестокого, нелегитимного режима Мадуро в Венесуэле», — пишет в своей статье для The Hill американский сенатор Марко Рубио. В результате, по его словам, Америка теперь оказалась в ситуации, которая напоминает холодную войну.

Он располагает сведениями, что с 2015 года больше 4 миллионов венесуэльцев бежали из страны в поисках лучшей жизни. Они направились в соседние Колумбию, Эквадор, Бразилию. Рубио называет эту ситуацию одним из крупнейших миграционных кризисов в истории Западного полушария. В самой Венесуэле, по его словам, гиперинфляция в 10 миллионов процентов, нехватка еды, медикаментов, воды и электроэнергии.

«Нелегитимный» режим Мадуро, как считает Рубио, продолжает нарушать основополагающие права народа Венесуэлы. По его словам, сейчас в тюрьмах содержится больше 400 политических заключённых. Так что он призывает страны выступить против этого. «Воля венесуэльского народа и исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который недавно приезжал в Колумбию, ЕС, США и Канаду, явно свидетельствуют об их желании, чтобы Венесуэла была свободной и процветающей», — пишет американский сенатор.

По его словам, Мадуро превратил богатые природные ресурсы Венесуэлы «в источник дохода, чтобы поддерживать своё преступное предприятие». Он также обвиняет Мадуро в участии в схеме по отмыванию денег через несколько транснациональных организованных преступных группировок.

«С какой стороны ни посмотри, очевидно, что Венесуэла превратилась в региональную катастрофу, которая подпитывается иностранным вмешательством России, Китая и Кубы. Москва в особенности уже десятилетиями на систематической основе подрывает работу демократических институтов по всей Латинской Америке, и эта роль стала очевидна после финансовой и военной поддержки, которую она предоставляет режиму Мадуро», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что РФ инвестировала в Латинскую Америку миллиарды долларов. Только на Венесуэлу ушло почти $25 в форме займов и кредитов, в обмен на долю в её нефтяной промышленности. «США должны трезво посмотреть на ситуацию: Путин будет поддерживать режим Мадуро практически любой ценой, лишь бы помешать возвращению Венесуэлы к демократии, не давать США достигнуть политических целей и подрывать стабильность и безопасность демократий в Латинской Америке», — пишет Рубио.

Поэтому он предлагает, чтобы США потребовали выпустить всех заложников-американцев и ввели бы в действие санкции против всех чиновников Мадуро и тех, кто его режим поддерживает за пределами страны. При этом он хочет, чтобы и международные союзники США за ними последовали.

Например, таким союзником он называет Мексику и зовёт её присоединиться к предложенным мерам. А все остальные страны региона он призывает вместе противодействовать «вредоносным игрокам вроде России», пишет он в своей статье для The Hill.

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