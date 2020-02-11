Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

В понедельник сторона обвинения попросила федерального судью приговорить бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к тюремному заключению сроком от семи до девяти лет, заявив, что такой термин «точно отразит серьезность его преступлений и будет способствовать формированию уважительного отношения к закону».

Приговор Роджеру Стоуну должен быть вынесен 20 февраля. В ноябре 2019 жюри присяжных признало его виновным по семи пунктам обвинения.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет