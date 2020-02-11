Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

В понедельник сторона обвинения попросила федерального судью приговорить бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к тюремному заключению сроком от семи до девяти лет, заявив, что такой термин «точно отразит серьезность его преступлений и будет способствовать формированию уважительного отношения к закону».
Приговор Роджеру Стоуну должен быть вынесен 20 февраля. В ноябре 2019 жюри присяжных признало его виновным по семи пунктам обвинения.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Канделаки на фоне пожаров в Австралии предрекла человечеству вымирание / 10 января
- Порошенко пришел в Госбюро расследований вместе с 12 нардепами от «Евросолидарности» / 24 января
- Девочка из Лондона нашла на купленной открытке послание китайских заключенных / 22 декабря
- В мире: Руководство Грузии расписалось в убожестве своей армии / 11 декабря
- Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо / 24 декабря
- «Ты просто объявлялка!» Легендарная диктор Алла Данько терпела обиды от мужа и коллег / 5 февраля
- Кабмин Украины создал оперативный штаб в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV / 24 января
- Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли из руководства материнской компании Google / 4 декабря