Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

Роджеру Стоуну грозит от 7 до 9 лет тюрьмы

11.02.2020, 2:14, Новости дня

В понедельник сторона обвинения попросила федерального судью приговорить бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна к тюремному заключению сроком от семи до девяти лет, заявив, что такой термин «точно отразит серьезность его преступлений и будет способствовать формированию уважительного отношения к закону».

Приговор Роджеру Стоуну должен быть вынесен 20 февраля. В ноябре 2019 жюри присяжных признало его виновным по семи пунктам обвинения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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