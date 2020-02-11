В Корее устроили встречу матери с ее погибшей дочерью

"Возможно, это и есть рай". Это слова матери из Южной Кореи, которая смогла осуществить на первый взгляд невозможное — встретиться со своим умершим ребенком. И речь сейчас не о каком-нибудь мистицизме, а о вещах куда более приземленных — современных технологиях. Команде корейских телевизионщиков понадобилось восемь месяцев для того, чтобы поселить в виртуальной реальности семилетнюю школьницу. Несколько лет назад она погибла от лейкемии. Удалось воссоздать не только ее внешность, но и мимику, и движения. Даже голос. Мать девочки погрузилась в этот мир с помощью специальных очков. И уже с первых секунд эксперимента не могла сдержать эмоций.

— Мама, ты думала обо мне?

— Каждый день!

— Мама, я так по тебе соскучилась!

В общем, результат виртуальной встречи впечатляет. Однако многим откровенно не по себе. Так что кроме аплодисментов техническому прогрессу появились вопросы из области психологии и этики. Тем более что уже есть идеи о том, как извлечь выгоду из создания подобных цифровых клонов. Насколько это безопасно?

Создатели стремились к эффекту полного погружения в виртуальную реальность. Так что да, иллюзию можно было даже потрогать.

Последние секунды ожидания. И вот наконец: "Здравствуй, мама". Голос, который Джанг Джи Сун мечтала услышать четыре последних года. Инженеры и семья, в том числе отец девочки — в нашей реальности, они видят только Чан. Вместо зеленых просторов — лишь зеленый экран. Но там, в виртуальном мире, маленькая Найон — словно настоящая. Женщина сперва с трудом сдерживает эмоции, плачет, но со временем, кажется, привыкает к симуляции. Вот они вместе празднуют день рождения девочки, поют песню. Затем Найон ложится спать. А матери пора возвращаться в реальный мир.

"Я могу поговорить с ней, потрогать ее… Если вы увидите сумасшедшую женщину, которая пытается взять за руки небо, это, скорее всего, буду я", — говорит Джанг Джи Сун.

Этой встрече предшествовали восемь месяцев кропотливой подготовки. Внешность Найон восстановили по видео и фотографиям, сделанным при жизни. А движения девочки записала актриса.

Женщине даже дали в последний раз прикоснуться к дочери. Для этого на нее надели особые так называемым гапто-перчатки. На фалангах пальцев у них располагаются модули, которые вибрируют по-разному в зависимости от того, к чему в симуляции прикасается пользователь. Это чрезвычайно простая технология, но даже такая имитация ощущений способна сделать иллюзию на порядок более реалистичной.

Что касается пересудов вокруг корейского эксперимента, то технологий они не касаются. Вопросы, по мнению экспертов, "этические и философские". Первый: что пережила несчастная женщина? Она ведь давно смирилась с утратой. И как встречи с умершими родственниками перенесут другие люди, если технология получит распространение? Врачи уверены: правом на цифровое воскрешение пока должны обладать только медики. Возможно, это можно будет применять в терапевтических целях в ситуациях, когда человек впал в свое горе и не может выйти. Но это общение нужно выстраивать под присмотром специалистов, не пускать его на самотек. Чтобы в последний раз договорить и отпустить.

Второй вопрос: что, если человек не захочет отпускать погибшего? Что, если он решит остаться в мире, где даже смерти не существует? Да даже если оставить в стороне воскрешение близких. С помощью VR можно создать все, что угодно, воплотить идеальную реальность. Как в таком случае не стать ее пленником?

"У нас сейчас две реальности. Раньше как было — потрогал, и понятно, что это реально. А сейчас виртуальная реальность дает те же ощущения. Но мы пока четко не умеем их зонировать. Нашей психике еще предстоит очень многому научиться", — объясняет психолог, руководитель Центра практических психотехнологий Ольга Добрынина.

Технологии VR активно развиваются. С их помощью уже можно буквально изнутри увидеть картины великих живописцев, поучаствовать в исторических событиях, посидеть за штурвалом самолета.

Степень погружения становится все больше. Уже сейчас существуют прототипы костюмов, которые дают почувствовать все, что происходит в виртуальном мире. Специалисты признают: полностью раствориться в нем пока нельзя. Нет технологий, позволяющих закрыть все органы чувств. Но эта проблема, по всей вероятности, будет решена в ближайшем будущем.

"Визуализация уже на достаточном уровне. Следующий шаг — запахи, полные тактильные ощущения, которые позволят поверить, что перед вами реальный объект. Мы идем по пути Full Immersion VR, и каждый новый элемент, добавляющий возможности взаимодействия с ним, позволяет достигать среду полного погружения", — отмечает директор Центра национальной технологической инициативы по виртуальной, дополненной реальности и нейротехнологиям на базе ДВФУ Александр Лукичев.

Впрочем, пока технология, судя по всему, принесла только пользу. Уже после встречи с девочкой Джанг Джи Сун рассказала, зачем на это пошла: оказалось, что в ее воспоминаниях и снах дочь никогда не улыбалась. И виртуальная реальность позволила наконец-то увидеть Найон счастливой.

Источник: Вести

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