Зеленский назначил временного главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 43-летнего Виталия Федорива временно исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государства от 10 февраля.
До этого Федорив занимал должность заместителя главы ОГА.
Он выпускник Ивано-Франковского института нефти и газа. С 2001 года на государственной службе. В декларации в 2019 году он указал только зарплату по основному месту работы и страховые выплаты.
Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмигаль 4 февраля стал вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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