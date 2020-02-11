Зеленский назначил временного главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 43-летнего Виталия Федорива временно исполняющим обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государства от 10 февраля.

До этого Федорив занимал должность заместителя главы ОГА.

Он выпускник Ивано-Франковского института нефти и газа. С 2001 года на государственной службе. В декларации в 2019 году он указал только зарплату по основному месту работы и страховые выплаты.

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмигаль 4 февраля стал вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет