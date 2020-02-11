«Локомотив» нацелен на покупку нападающего сборной Италии

Столичный "Локомотив" намерен попытаться приобрести нападающего итальянского клуба "Торино" Симоне Дзадза. Сделка может произойти в текущее трансферное окно. В "Локо" готовы завершить ее уже в феврале.
Впрочем, не одни "железнодорожники" проявляют интерес к 28-летнему атакующему футболисту. Как сообщает Спортбокс.Ru, в росийской премьер-лиге от услуг итальянца не отказались бы и московское "Динамо", и петербургские "Зенит".
Дзадза выступает за "Торино" с 2018 года, куда он перебрался из испанской "Валенсии". В нынешнем сезоне итальянец сыграл 20 матчей. Забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
Также на клубном уровне он выступал за такие клубы, как итальянские "Ювентус" и "Сассуоло", английский "Вест Хэм", а также за сборную Италии. Всего за "Скуадру Адзурру" Дзадза сыграл 18 матчей, забив два гола.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Никакого контроля» в аэропорту Парижа. Вернувшиеся из Китая боятся привезти коронавирус / 27 января
- Россия и Норвегия захотели создать прямой канал военной связи / 3 декабря
- Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с компанией Renault / 13 января
- Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в акции 31 августа в Москве / 6 декабря
- В Госдуме рассказали о 30 российских хранилищах «страшных вирусов» / 21 января
- США присоединятся к расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране / 10 января
- В ДНР заявили об удерживании Киевом 149 сторонников республики / 4 февраля
- Баскетболист Коби Брайант погиб в США при крушении вертолета / 26 января