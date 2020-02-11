«Локомотив» нацелен на покупку нападающего сборной Италии

Столичный "Локомотив" намерен попытаться приобрести нападающего итальянского клуба "Торино" Симоне Дзадза. Сделка может произойти в текущее трансферное окно. В "Локо" готовы завершить ее уже в феврале.

Впрочем, не одни "железнодорожники" проявляют интерес к 28-летнему атакующему футболисту. Как сообщает Спортбокс.Ru, в росийской премьер-лиге от услуг итальянца не отказались бы и московское "Динамо", и петербургские "Зенит".

Дзадза выступает за "Торино" с 2018 года, куда он перебрался из испанской "Валенсии". В нынешнем сезоне итальянец сыграл 20 матчей. Забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Также на клубном уровне он выступал за такие клубы, как итальянские "Ювентус" и "Сассуоло", английский "Вест Хэм", а также за сборную Италии. Всего за "Скуадру Адзурру" Дзадза сыграл 18 матчей, забив два гола.

Источник: Вести

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