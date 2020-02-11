Солистка Artik & Asti опровергла слухи о беременности

Солистка Artik & Asti опровергла слухи о беременности

11.02.2020, 2:04, Разное

После того, как солистка группы Artik & Asti в облегающем оранжевом платье попала в объектив фотокамер, поклонники предположили, что Анна Дзюба беременна. Певица решила разъяснить ситуацию и прокомментировала слухи о себе и своей личной жизни.
В декабре артистка пояснила поклонникам, что в скором времени выходит замуж. В связи с этим фанаты группы стали высказывать различные мнения о беременности кумира. Но в ответ на все предположения, касаемо фигуры, известная вокалистка заявила, что это всего лишь особенность платья, и в декрет в ближайшее время она не собирается.


Сейчас дуэт Artik & Asti очень популярен среди слушателей и занимает высокие позиции в музыкальных рейтингах, поэтому в планы Дзюбы пока не входит погружение в семейную жизнь. Однако известно, что звезда активно готовится к свадьбе, запланированной на это лето. По мнению поклонников, это будет большое торжество, которое запомнится надолго как молодоженам, так и гостям.



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