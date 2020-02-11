Бой Усика и Чисоры состоится не раньше мая – промоутер

Поединок боксеров-супертяжеловесов Александра Усика (Украина) и Дерека Чисоры (Великобритания) перенесен. Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV 8 февраля сообщил сопромоутер украинца Эдди Хирн.

Первоначально атлеты должны были участвовать в вечере бокса 7 марта. Однако Хирн утверждает, что Усик пока не готов к бою.

«Усику требуется время, чтобы залечить локоть. Поэтому март нас не устраивал. Мы надеялись на апрель, однако пришлось бы ускоряться. Я бы не хотел устраивать гонку, а потом объявлять, что мы не готовы. А вот до мая достаточно времени», – заявил Хирн.

Украинец начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Усик провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора начал профессиональную карьеру в 2007 году, с тех пор британец провел 41 бой, 32 из них закончились его победой, девять раз было зафиксировано поражение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет