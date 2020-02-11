Наука: Кто придумал ЗОЖ и зачем

Давайте разберемся, как здоровый образ жизни стал трендом. А главное — действительно ли он — здоровый?

Многие верят, что здоровое питание и культ спортивного тела — выдумка современных диетологов, маркетологов и Всемирной организации здравоохранения. Но нет: корни ЗОЖ уходят аж в Древнюю Грецию.

Греки верили, что наше самочувствие зависит от баланса четырех жидкостей в организме: крови, лимфы, черной и желтой желчи. На основании преобладающей субстанции были выделены четыре типа темперамента, и каждому рекомендовалась специальная диета.

Гиппократ и Гален верили, что при помощи диеты можно скорректировать соотношение субстанций в организме, стать здоровее и даже улучшить характер. Флегматичным людям с их холодной натурой предлагали есть жареное мясо и запивать красным вином, а взрывным холерикам — употреблять сырую рыбу и свежие овощи.

Подход античных врачей к здоровому образу жизни действительно можно назвать здоровым. Диета учитывала индивидуальные особенности конкретного человека, а также сезонность.

Именно древние греки придумали олимпийские игры и культ атлетичного тела. Но — для них было важно не победить во что бы то ни стало, пробежать быстрее всех или поднять больший вес. Греки ценили гармонию между душой и телом, физической культурой и интеллектом.

Средневековье можно назвать временем «упадка» ЗОЖ. Власть над умами и телами была в руках церкви, ведь главной задачей жизни была подготовка души к жизни вечной. Тело же считалось грязным и греховным, поэтому о его состоянии и физической форме следовало думать в последнюю очередь.

Возрождение вернуло интерес к телу и здоровью. Именно в это время стали активно развиваться науки, в частности биология и медицина. Леонардо да Винчи создал множество анатомических рисунков человеческого тела, стали появляться первые книги о пользе спорта для здоровья. Именно тогда в школах возник предмет «физическая культура».

Фитнес в современном понимании родился в США 1970–80-х годов, с массовыми пробежками в Центральном парке Нью-Йорка, аэробикой на видеокассетах, первыми фитнес-клубами и продавцами кроссовок. Вскоре к адептам фитнеса присоединились диетологи, производители напитков с пониженным содержанием сахара и фермеры с экологической продукцией — все вместе они создали индустрию, которую мы сегодня называем «здоровый образ жизни».

Stay fit

Москва, модный ресторан. Две молодые девушки, воровато оглядываясь, говорят официанту:

— Нам, пожалуйста, молочный улун и два фалафеля.

«Никому не рассказывай, а то еще подумают, что мы поклонницы ЗОЖ», — нашептывает одна другой.

Как можно сделать здоровье антитрендом? Все очень просто: его нужно сделать мейнстримом. Добавьте капельку фанатизма и приправьте беспощадным маркетингом – готово!

Давайте сравним современный ЗОЖ с подходом древних греков. Вместо индивидуальной диеты и умеренности — сплошные «не»: не есть мясо, не употреблять сахар и глютен, не пить алкоголь. Спорт из праздника души и тела превратился в бесконечное преодоление себя. Вспомним московский велопарад, который прошел 8 января и собрал около 500 участников, несмотря на мороз в минус 27.

Все побежали, и я побежал

Яркий пример того, как даже самую здоровую идею можно вывернуть наизнанку — суперпопулярный бег, которым занимаются все без разбора и без цели, а просто потому, что модно. Между прочим, все врачи однозначно называют его вредной физической активностью. И уж если бегать, то в парке по земле, а не по городским тротуарам, и не больше пяти километров два-три раза в неделю.

Организаторов массовых забегов на 10, 21 и 42 км не очень волнует, насколько вы владеете техникой бега, и например, здоровье ваших колен. Для них главное – собрать максимум регистрационных взносов. Производители спортивной одежды и обуви тоже рады: сколько кроссовок они могут продать к очередному сезону! Каждый забег превращается в маркетинговую акцию: больше фотографий с медалями в соцсетях и хештегов — больше новых «сектантов» бега и прибыли для заинтересованных лиц в будущем.

Повальное увлечение марафонами, кроссфитом и экстремальными программами для похудения не имеет к здоровью никакого отношения. Выигрывают тут обычно фитнес-клубы, производители спорттоваров и диетического питания. А неподготовленные «ЗОЖники» срывают спину и зарабатывают гастрит, попробовав неделю посидеть на соках. Но со стороны все выглядит красиво: повреждения коленного сустава, голеностопа и проблемы с позвоночником не выкладывают в фейсбук.

Если вы планируете завтра начать новую жизнь, забудьте о догмах проповедников ЗОЖ. Количество исследований, доказывающих, что вегетарианство полезно, и что без мяса мы все умрем, примерно одинаково.

И — нет никакой универсальной формулы «здорового образа жизни». Каждому человеку придется самостоятельно подбирать подходящие ему физические упражнения и режим питания.

Сами по себе отказ от алкоголя, сахара, мяса, глютена и покупка абонемента в фитнес-клуб не сделают вас энергичными и продуктивными. Новый образ жизни может в первое время поднять боевой дух, но дело в основном в эффекте плацебо. С таким же успехом можно каждый день подходить к зеркалу и говорить «Я энергичен, здоров и красив» – может, и сработает, если верить от всей души.

Вседозволенность и фанатичное самоограничение — две болезненные крайности. Истина, традиционно, посередине. Научитесь слушать свое тело и помните завет Гиппократа: главное во всем — умеренность.

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