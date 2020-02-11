Киев заявил о желании Зеленского и Москвы увидеть мир в Донбассе

Помощник украинского президента Андрей Ермак выразил уверенность, что и Владимир Зеленский, и РФ желают урегулирования конфликта в Донбассе.
Ермак «убежден», что Зеленский «искренне хочет прекратить войну» и что Киев «делает все необходимое» для урегулирования конфликта. Украина предпринимает необходимые меры «на всех уровнях, и в «нормандском формате», и в Минске», сказал помощник Зеленского.
Он считает, что и Москва хочет решить вопрос Донбасса, в противном случае «не состоялась бы встреча лидеров в Париже» и «не продолжался бы процесс в Минске», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Ермак рассказал, что у него состоялись конструктивные переговоры с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Козак, по словам Ермака, «больше настроен на диалог».
«По тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение», – сказал Ермак.
Отметим, Москва неоднократно подчеркивала, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.
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