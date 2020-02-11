Коронавирус ударил по экономике Африки

По данным Capital Economics, косвенные последствия вспышки коронавируса нанесли удар по экономике африканских стран. Резкое падение цен на сырьевые товары «подорвало» экономику по всему континенту.

Большая часть глобальных последствий от массовых остановок и закрытий в Китае сконцентрирована в таких областях, как туризм и производство. Все это обусловлено запретами на выезд туристических групп и нарушением цепочек поставок из-за закрытия фабрик.

Закрытие портов в Китае заставляет импортеров нефти отменять закупки, продавцы вынуждены искать другие возможности, отметил в своем выступлении старший экономист по экономике развивающихся стран Capital Economics Джон Эшборн.

По словам Эшборна, в Анголе государственная нефтегазовая компания Sonangol перепродала со скидкой, по крайней мере, одну партию грузов, которая уже находилась в пути.

«Ценовые последствия коснутся всех африканских экспортеров сырьевых товаров, однако в основном эти торговые сбои затронут западноафриканских экспортеров нефти», — сказал Эшборн.

Цены на Brent резко упали с момента начала вспышки коронавируса. С начала года она снизилась на 16,96%, в понедельник днем торговалась по цене чуть более $54 за баррель.

В последние недели резко упали цены и на другие основные металлы, от которых в значительной степени зависит африканский экспортный рынок, такие как железная руда и медь.

С точки зрения экономических последствий экспорт промышленных товаров из Конго составляет почти 70% ВВП, а экспорт в Китай составляет более 50% от общего ВВП. Более 20% ВВП Анголы зависит от китайского экспорта промышленных товаров. Другие страны, испытавшие на себе значительное воздействие, включают Замбию, Конго, Нигерию и Гану.

Хотя сам коронавирус пока не диагностирован на континенте, эксперты предупреждают, что субконтинент в уязвимом положении, учитывая его прочные связи с Китаем.

На прошлой неделе, объявив вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, глава ВОЗ Тедрос Адханом заявил, что «больше всего организацию беспокоит то, что коронавирус достигнет стран с более слабыми системами здравоохранения».

Источник: Вести

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