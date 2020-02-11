В НХЛ дефицит клюшек: виноват коронавирус

В НХЛ дефицит клюшек: виноват коронавирус

11.02.2020, 1:30, Новости дня

Национальная хоккейная лига столкнулась с проблемами, которые вызвала вспышка коронавируса. Из-за эпидемии в НХЛ теперь не хватает клюшек, производство которых располагается как раз на территории Китая.

Один из главных атрибутов хоккеистов поставляется в главный североамериканский чемпионат маленькими партиями, и, казалось, сложностей не должно было возникнуть, но они все-таки возникли, сообщает Чемпионат.Com. В Китае производители приостановили свою работу и теперь в Штатах не хватает клюшек.

В НХЛ признали, что сложившаяся ситуация пока не вызывает опасений, но в целом в лиге озабочены дальнейшим развитием событий и работой производителей хоккейного инвентаря для американской лиги.

Источник: Вести



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