В НХЛ дефицит клюшек: виноват коронавирус

Национальная хоккейная лига столкнулась с проблемами, которые вызвала вспышка коронавируса. Из-за эпидемии в НХЛ теперь не хватает клюшек, производство которых располагается как раз на территории Китая.
Один из главных атрибутов хоккеистов поставляется в главный североамериканский чемпионат маленькими партиями, и, казалось, сложностей не должно было возникнуть, но они все-таки возникли, сообщает Чемпионат.Com. В Китае производители приостановили свою работу и теперь в Штатах не хватает клюшек.
В НХЛ признали, что сложившаяся ситуация пока не вызывает опасений, но в целом в лиге озабочены дальнейшим развитием событий и работой производителей хоккейного инвентаря для американской лиги.
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