Гаджеты: Россиян пытавшихся обмануть наружную систему распознавания по лицу задержала полиция (2 фото)



Россияне начали протестовать против введения уличной системы распознавания по лицу. В ходе акции против нарушения прав на конфиденциальность в Москве, неподалеку от администрации президента было задержано четверо граждан, предпринявших попытку обмануть систему видеонаблюдения при помощи грима наложенного на лицо.



Задержанные были участниками движения «Следуй», которое стартовало в начале февраля и преследует цель протеста против использования правоохранителями уличной системы идентификации личности по лицу. Свой протест участники движения выразили путем использования специальной «раскраски» лица, способной ввести в заблуждения систему наблюдения. Таким образом протестующие пытаются помочь людям страдающим новым видом фобии — дата-фобии, боязни оказаться зафиксированными в компьютерных базах данных.

Всего было задержано четыре участника акции. Задержание проводилось на основании нарушения правил проведения массовых мероприятий. После составления протокола в отделе внутренних дел по Китай-городу, все участники протеста были отпущены.

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