Гаджеты: Внешний жесткий диск от Silicon Power объёмом 8 ТБ (4 фото)



В новом 3,5-дюймовом внешнем жестком диске Stream S07 от Silicon Power полезные функции сочетаются с усовершенствованным дизайном корпуса. С внешним видом, напоминающим камень, и емкостью до 8 Тб, этот диск сможет стать основным устройством хранения данных.



«Трещины» в корпусе

Stream S07 не случайно стилизован под камень, символ долговечности и прочности. Так же, как и у векового камня, в корпусе устройства есть «трещины». У них несколько предназначений. Во-первых, они выполняют функцию вентиляционных отверстий для теплоотвода. Во-вторых, встроенные в них неоновые диоды загораются, когда устройство подключено или выполняет обработку данных.

Что можно сделать с внешним жестким диском емкостью 8 Тб?

Ведь это до 1,3 миллиона фотографий (6 Мб на одну фотографию), 2 миллиона песен (4 Мб на одну песню), 800 фильмов в качестве 4К Ultra HD или 3,2 миллиона электронных книг (2,5 Мб на одну книгу). Практически неограниченный срок службы. Можно освободить место на жестком диске устройства и увеличить его производительность, сохранив нужные данные на Stream S07.



Плюс…

• Stream S07 оснащен USB интерфейсом последнего поколения: USB 3.2 Gen 1, который обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гб/с. Разница при обработке и передаче данных, когда этот внешний диск подключен к компьютеру, ноутбуку, игровой консоли или любому другому устройству, практически неощутима

• Подключив его к умному телевизору, можно записывать все любимые телепередачи и фильмы прямо на диск и просматривать их, когда есть свободное время.

• Дизайн корпуса разработан таким образом, чтобы Stream S07 мог одинаково хорошо работать и смотреться в любом положении.



Cпецификация

— Объем: 3TB, 4TB, 6TB, 8TB

— Размеры: 171.0 мм x 113.6 мм x 34.9 мм

— Вес: от 681 до 941г (в зависимости от объема)

— Материал: Пластик

— Цвет: Черный

— Интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, и USB 2.0 обратно-совместимый)

— Совместим с Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x

— Рабочая температура: 5°C — 45°C

— Температура хранения: -40°C — 70°C

— Напряжение: DC12V

— Сертификация: CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS

— Гарантия 3 года

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