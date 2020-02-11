Приоритет новой контрразведывательной стратегии США – защита демократии

Приоритет новой контрразведывательной стратегии США – защита демократии

11.02.2020, 1:30, Новости дня

В число приоритетных направлений новой контрразведывательной стратегии США на ближайшие два года попали борьба с иностранным вмешательством в выборы и противодействие хищениям научно-исследовательских тайн.

Документ, обнародованный Центром по национальной безопасности и контрразведке, призван послужить ориентиром для американских разведывательных ведомств. Как и в стратегии от 2018 года, в числе сфер, регулярно подвергающихся угрозам со стороны иностранных государств, упомянуты экономика, инфраструктура, демократия и цепочки поставок.

За несколько часов до публикации доклада Минюст объявил о выдвижении обвинений в отношении четырех китайских военных хакеров, которых подозревают во взломе компьютерных систем кредитного агентства Equifax.

Стратегия состоит из пяти задач, среди которых: защита важнейшей инфраструктуры, борьбе с иностранными хакерскими и разведывательными операциями, а также охрана цепи поставок во избежание срывов вследствие применения вредоносного ПО и средств слежения.

На прошлой неделе директор ФБР Крис Рэй заявил, что, хотя ведомство не выявило попыток России нанести удар по избирательной инфраструктуре, иностранные кампании влияния продолжаются с 2016 года.

Для борьбы с этими кампаниями стратегия предусматривает развитие сотрудничества между государство и технологическими компаниями, а также усовершенствование в сфере выявления и сдерживания такой деятельности.

На прошлой неделе генпрокурор Уильям Барр предупредил о попытках Китая занять доминирующую позицию в сфере 5G, отметив, что это вызывает беспокойство как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. Он предложил рассмотреть возможность инвестирования в западные компании, которые конкурируют с китайскими телекоммуникационными гигантами Huawei и ZTE.

В субботу госсекретарь Помпео предупредил губернаторов об угрозе со стороны Китая, который, по его словам, пытается воздействовать на отдельные штаты, чтобы расширить свое политическое и экономическое влияние.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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