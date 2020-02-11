Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со «112 Украина». Это интеграция в «русский мир»

Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со «112 Украина». Это интеграция в «русский мир»

11.02.2020, 1:18, Новости дня

Представители телеканала «112 Украина», аффилированного с нардепом от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, стали консультантами запуска нового государственного телевещателя для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире радио «Донбасс.Реалии» рассказала Елена Трибушная, которая отказалась от должности главы информационного вещания канала.

«Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со «112-го канала», которые представились как консультанты этого проекта. А мы с вами прекрасно понимаем, что пропагандирует «112 Украина» и его собственники. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в «русский мир», а не в украинское пространство», – заявила она.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, щоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

Бородянский утверждает, что новый канал начнет вещание 1 марта.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор «24 канала» Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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