Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со «112 Украина». Это интеграция в «русский мир»

Представители телеканала «112 Украина», аффилированного с нардепом от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, стали консультантами запуска нового государственного телевещателя для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире радио «Донбасс.Реалии» рассказала Елена Трибушная, которая отказалась от должности главы информационного вещания канала.
«Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со «112-го канала», которые представились как консультанты этого проекта. А мы с вами прекрасно понимаем, что пропагандирует «112 Украина» и его собственники. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в «русский мир», а не в украинское пространство», – заявила она.
О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, щоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.
Бородянский утверждает, что новый канал начнет вещание 1 марта.
В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор «24 канала» Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.
Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хабриева рассказала о зарубежных аналогах «федеральных территорий» / 6 февраля
- «Исконно русские болота могут поместиться в одну Московскую область». Турчинов ответил Путину / 20 декабря
- В ОСК рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова» после пожара / 16 декабря
- Ким Чен Ын призвал к наступательным мерам для защиты суверенитета КНДР / 30 декабря
- Витренко: Меня прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки / 15 января
- Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, много пострадавших / 9 декабря
- США запретили своим гражданским самолетам летать над частью Ближнего Востока / 8 января
- Двум российским актерами запретили въезд в Украину на 10 лет / 7 февраля