Клуб Бекхэма проиграл суд миланскому «Интеру» и может сменить название

Бывший полузащитник сборной Англии и один из акционеров американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм столкнулся с проблемами. Его клуб проиграл миланскому "Интеру" первый раунд судебного дела, связанного с названием.
Представители итальянской команды подали на американцев в суд после того, как те еще в 2018 году представили свои название и логотип, сообщает Спорт24.Ru. "Нерадзурри" посчитали плагиатом использование слова "Интер", а из-за того, что еще в 2014 году миланцы зарегистрировали личный товарный знак в США для получения исключительных коммерческих прав на название "Интер", к клубу Бекхэма появились претензии.
Дело дошло до суда. Тонкость заключается в том, что "Интер Майами", как и все клубы MLS, принадлежат лиге, соответственно и миланский "Интер" судится не со своими "одноклубниками" из Америки, а с лигой.
В результате, суд после первого заседания взял сторону итальянского "Интера", признав, что MLS не имеет права использовать аналогичное название в Северной Америке.
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