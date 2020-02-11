Клуб Бекхэма проиграл суд миланскому «Интеру» и может сменить название

Клуб Бекхэма проиграл суд миланскому «Интеру» и может сменить название

11.02.2020, 1:06, Новости дня

Бывший полузащитник сборной Англии и один из акционеров американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм столкнулся с проблемами. Его клуб проиграл миланскому "Интеру" первый раунд судебного дела, связанного с названием.

Представители итальянской команды подали на американцев в суд после того, как те еще в 2018 году представили свои название и логотип, сообщает Спорт24.Ru. "Нерадзурри" посчитали плагиатом использование слова "Интер", а из-за того, что еще в 2014 году миланцы зарегистрировали личный товарный знак в США для получения исключительных коммерческих прав на название "Интер", к клубу Бекхэма появились претензии.

Дело дошло до суда. Тонкость заключается в том, что "Интер Майами", как и все клубы MLS, принадлежат лиге, соответственно и миланский "Интер" судится не со своими "одноклубниками" из Америки, а с лигой.

В результате, суд после первого заседания взял сторону итальянского "Интера", признав, что MLS не имеет права использовать аналогичное название в Северной Америке.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика