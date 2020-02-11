В Совете Европы открылась выставка работ победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

В Совете Европы открылась выставка работ победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

11.02.2020, 1:06, Новости дня

Глобальные гуманитарные проблемы, миграция, экология, волонтерство и защита животных – все эти темы освещает фотовыставка, которая открылась в Совете Европы. На экспозиции в Страсбурге представлены работы победителей Международного конкурса имени Андрея Стенина – фотокорреспондента, погибшего в Донбассе, передает телеканал "Россия 24".

"Для Совета Европы важно поддерживать мир, сохранять взаимоотношения между странами, — рассказывает Оксана Олейник, куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. — Наши фотографы стремятся к тому же. Они показывают свою правду. Они рассказывают, что происходит в мире, своим, очень доступным языком".

Источник: Вести



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