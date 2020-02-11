Возгорание в кинотеатре «Октябрь» ликвидировано

В московском кинотеатре "Октябрь" произошло задымление. Эвакуированы две с половиной тысячи человек. ЧП произошло во время премьеры фильма "Лёд 2".
Причиной происшествия стало короткое замыкание в одном из залов на первом этаже, напоминает телеканал "Россия 24". Сейчас возгорание ликвидировано.
Во время эвакуации спасатели перекрывали движение по одной из полос Нового Арбата.
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