Возгорание в кинотеатре «Октябрь» ликвидировано

Возгорание в кинотеатре «Октябрь» ликвидировано

11.02.2020, 1:06, Новости дня

В московском кинотеатре "Октябрь" произошло задымление. Эвакуированы две с половиной тысячи человек. ЧП произошло во время премьеры фильма "Лёд 2".

Причиной происшествия стало короткое замыкание в одном из залов на первом этаже, напоминает телеканал "Россия 24". Сейчас возгорание ликвидировано.

Во время эвакуации спасатели перекрывали движение по одной из полос Нового Арбата.

Источник: Вести



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